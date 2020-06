A reabertura das salas Castello Lopes Cinemas Alegro Sintra e Forum Barreiro está marcada para quinta-feira, 18 de junho, completando assim o regresso à atividade das 31 salas deste exibidora.

"Jojo Rabbit", comédia sobre a Alemanha nazi que se destacou na mais recente cerimónia dos Óscares, "Bora lá", uma animação da Pixar, "The Gentlemen: Senhores do Crime" e "Bloodshot" são os filmes anunciados pela Castello Lopes para a reabertura.

Os cinemas garantem ainda a aplicação de medidas de segurança, como o reforço da limpeza e desinfeção de todas as áreas e superfícies, ao longo do dia, a proteção dos trabalhadores, a redução da capacidade das salas, o aumento do tempo entre as sessões, para diminuir o fluxo de pessoas e para permitir uma melhor limpeza, a colocação de dispensadores de desinfetante para espetadores, a renovação do ar em todas as salas.

Será obrigatório o uso de máscara.