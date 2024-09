Blanchett recebeu o Prémio Donostia das mãos do realizador mexicano Alfonso Cuarón, que a dirigiu em “Difamação”, e recebeu uma mensagem de vídeo do seu amigo George Clooney.

“Fazes sempre com que todos nós à tua volta nos sintamos sortudos por ter a oportunidade de trabalhar com alguém tão talentoso e gentil. E eu tenho orgulho de chamá-la de amiga”, disse o ator americano a uma Blanchett chorosa.

Blanchett explicou que o cinema “transcende fronteiras” e a levou “a todo o mundo”.

“E agora, aqui no País Basco, neste festival extraordinariamente vibrante que, por si só, transcende fronteiras - culturais, regionais e internacionais - sinto que estou a voltar para casa”, disse ela, antes de começar a dizer ‘obrigada, San Sebastián’.

Gregory Peck, Vittorio Gassman, Bette Davis, Lauren Bacall e Meryl Streep, entre outros, já receberam o Prémio Donostia, que na edição deste ano (20 a 28 de setembro) também premeia o ator espanhol Javier Bardem e o seu compatriota e cineasta, Pedro Almodóvar.

“Prémios são coisas maravilhosas e, em particular, quando somos premiados por críticos ou por uma cultura que não é a nossa, que aprecia o trabalho que fizemos, isso é profundamente significativo para mim”, disse a atriz de 55 anos, vencedora de dois Óscares e quatro Globos de Ouro, numa conferência de imprensa.

Fiennes e Tucci, o perfume do Óscar

Na disputa pelo prémio principal de San Sebastián, a Concha de Ouro, foram exibidos no sábado “Conclave”, do cineasta alemão Edward Berger, e “Soy Nevenka”, do realizador espanhol Icíar Bollaín.

O processo de eleição de um papa, em reuniões a portas fechadas no Vaticano, é a premissa de “Conclave”, protagonizado por Fiennes, Stanley Tucci e John Lithgow, um elenco de estrelas que está a preparar-se para o Óscar.

Baseado num romance de Robert Harris, esse conto fictício mostra as tensões entre facções no Vaticano quando o trono de São Pedro está em jogo.

O filme é dirigido pelo realizador alemão Edward Berger, cujo filme "A Oeste Nada de Novo" ganhou quatro prémios da Academia no ano passado.

“Este filme não é realmente sobre religião. Para mim, é muito mais sobre os jogos de poder nos bastidores e a competição por um cargo importante, que pode acontecer no seu jornal ou numa filmagem, ou numa empresa, na política ou na religião”, explicou Berger na conferência de imprensa após a exibição.

Fiennes interpreta o Cardeal Lawrence, responsável pela organização do conclave, num filme que foi exibido no Festival de Cinema de Toronto.

O ator britânico de 61 anos foi nomeado duas vezes ao Óscar, mas não ganhou, e agora aparece entre os dez principais concorrentes no site de previsões Gold Derby.

Uma denúncia inovadora

O outro filme que está a concorrer à Concha de Ouro apresentado este sábado é “Soy Nevenka”, do cineasta espanhol Icíar Bollaín.

O filme conta a história real de Nevenka Fernández, conselheira do conselho municipal de Ponferrada, na região de Castilla y León, que em 2001 denunciou o então todo-poderoso presidente da câmara Ismael Álvarez por assédio sexual.

Depois de um breve relacionamento, Álvarez submeteu-a a um assédio implacável até que Fernández decidiu processá-lo, desafiando os avisos de amigos e familiares de que seria exposta ao escárnio público.

Nevanka Fernández, interpretada por Mireia Oriol, conseguiu, em 2002, fazer com que Álvarez se tornasse o primeiro político espanhol a ser condenado por assédio sexual.

Regressar a essa história mais de duas décadas depois “permite-nos não apenas analisar o assédio que ela (Fernández) sofreu, mas também perguntar onde estamos agora”, disse Icíar Bollaín numa conferência de imprensa ao explicar por que decidiu fazer essa longa-metragem.

A intenção é que o espectador “esteja com ela” e a acompanhe “nessa jornada rumo à dignidade”, acrescentou Bollaín, que em 2021 concorreu à Concha de Ouro com “Redenção”, um filme que causou grande impacto ao abordar a questão das vítimas da organização armada basca ETA.

Na secção dedicada ao cinema latino-americano, Horizontes Latinos, dois filmes de cineastas argentinos foram exibidos este sábado: “Simón de la montaña”, de Federico Luis, e “El jockey”, de Luis Ortega.