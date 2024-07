Apesar do fracasso nas bilheteiras, a atriz recordou o filme em poses sem roupa e com dois gatos pretos a cobrir as partes íntimas.

Halle Berry continua a ser recordada como Catwoman e festejou de forma ousada o 20.º aniversário do filme. Em 2004, "Catwoman" foi um dos primeiros filmes a mostrar super-heróis que não eram nem brancos nem homens: o resultado foi um desastre comercial e artístico, reconhecido até pela própria atriz, que ganhou um Razzie [o Óscar para os piores] e o foi receber pessoalmente na cerimónia. Muito mais tarde, Berry recordaria que foram anos difíceis, nomeadamente pela narrativa de que tinha sido "amaldiçoada" por ganhar a estatueta dourada a sério com "Monster's Ball - Depois do Ódio" (2001). "Catwoman" faz 20 anos: Halle Berry sabia que o filme não tinha uma grande história Ver artigo Agora, surpreendeu nas redes sociais ao festejar o 20.º aniversário com fotos ousadas em lingerie preta, uma máscara de gato e dois gatos pretos a cobrir as partes íntimas. À distância do tempo, o tom é de gratidão por ter interpretado Catwoman e a quem a ajudou a resgatar os animais. "E ainda... miau! Faz agora 20 anos que tive a honra de dar vida a esta personagem icónica. Estará sempre perto do meu coração e serei para sempre Patience Phillips, também conhecida como Catwoman! Obrigada,. @missjee79! Quando estas belezas negras apareceram no meu quintal à procura da mãe, a Jee ajudou-nos no processo de resgate. Para sempre grata!", partilhou. VEJA AS IMAGENS.