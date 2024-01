Com novos donos e novos votantes após uma profunda reforma depois de alegações de corrupção e racismo que levaram a um boicote da indústria nos últimos anos, os Globos de Ouro estavam sob escrutínio e montaram uma operação de charme para a cerimónia na tentativa de regressar às boas graças de Hollywood.

Mas Taylor Swift, a representar a nomeação de "The Eras Tour" na nova categoria dos sucessos de bilheteira, é que parece não ter achado graça a uma piada do comediante Jo Koy, já depois de quase ter afundado o evento nos primeiros dez penosos minutos, com o auditório de estrelas a reagir com frieza a praticamente todo o monólogo.

Rosto fechado foi o que a artista reservou quando o anfitrião recordou à audiência no salão do The Beverly Hilton em Beverly Hills depois de um dos intervalos que a cerimónia foi antecedida de um programa desportivo sobre Futebol Americano.

"A grande diferença entre os Globos de Ouro e a NFL? Nos Globos de Ouro, temos menos planos de câmara a mostrar a Taylor Swift, juro", disse o comediante, referindo-se claramente às vezes em que esta é "apanhada" pelas câmaras nos jogos da NFL que assiste do seu namorado Travis Kelce.

Claro que a realização dos Globos passou logo para Taylor Swift para exibir a sua reação à "provocação", sabendo que o momento ia render audiências e ter impacto nas redes sociais.

Só que, do outro laodo , estava uma especialista habituada a virar a seu favor sem dizer uma palavra todos estes planos televisivos onde é exibida: mantendo-se estremamente séria ao lado da amiga Keleigh Teller, só precisou de sinalizar o descontentamento com um simples e oportuno gole da sua bebida.

O momento foi destacado pela própria organização dos Globos, que atingiu o seu objetivo: criar um momento que está a ser muito comentado nas redes sociais.

Escusado será dizer que a realização dos Globos encontrou pretextos para mostrar a artista mais vezes ao longo das três horas da cerimónia, incluindo o da 'selfie' pedida pelo ator Bill Hader, que ficou com uma consolação por perder a sua nomeação por "Barry".