Um filme barato, uma estrela de cinema e um cão conseguiram o sucesso que escapou a Spielberg e Will Smith.

Nos primeiros quatro dias nos cinemas norte-americanos, "Dog: A Aventura de Uma Vida" ficou em segundo lugar nas bilheteiras, arrecadando 18 milhões de dólares, um valor que ultrapassou num terço as previsões dos analistas.

Realizado e protagonizado por Channing Tatum, o filme que estreia em Portugal a 10 de março acompanha a viagem de um ranger do exército e uma pastor Belga Malinois desde uma base militar no Estado de Washington (na costa oeste dos EUA) até uma cidade no Arizona, a tempo de estar presente no funeral do seu tratador.

Apesar de ofuscado mediaticamente pelos 51 milhões da estreia da adaptação do videojogo "Uncharted" com Tom Holland e Mark Wahlberg, o filme pode ter apontado o caminho para trazer de volta aos cinemas o público que mais se tem mantido afastado desde que começou a pandemia: 54% dos espectadores eram mulheres e 53% tinham mais de 35 anos.

A estreia foi muito melhor do que títulos mais caros na corrida aos Óscares e que foram fracassos de bilheteira, como a nova versão de "West Side Story" dirigida por Steven Spielberg ou "King Richard", com Will Smith, que tentaram e não conseguiram cativar o mesmo tipo de público.

"Dog" foi ainda extremamente popular no centro dos EUA e no 'Midwest' (incluindo Texas, Iowa e Missouri), enquanto os sucessos de "Uncharted", "Jackass Forever" ou "Scream" seguiram o mesmo padrão: um público masculino mais jovem nas áreas metropolitanas das duas costas do país.

O filme não vai arrecadar as receitas do Universo Cinematográfico Marvel, nem sequer as de "Uncharted", mas como custou apenas 15 milhões (antes do marketing), o investimento em termos percentuais representará mais lucro para o estúdio.

"Independentemente de onde um filme fica no ranking, conseguir lucro é uma vitória. 'Dog' foi ofuscado por 'Uncharted', mas é um filme que foi planeado financeiramente de forma inteligente e proporcionou o que uma certa parte do público de cinema estava à procura. Estes são os tipos de filmes que os estúdios vão andar à procura quando se trata de sucesso nos cinemas que não sejam títulos-evento”, explicou o analista da Comscore Paul Dergarabedian ao The Wrap [acesso pago].