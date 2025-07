Krypto, popularizado por "Superman", aumentou o interesse pela adoção de cães nos EUA.

O primeiro trailer do filme, lançado a 19 de dezembro de 2024, apresentou David Corenswet em ação como o novo super-herói e o jornalista Clark Kent, Rachel Brosnahan como a intrépida jornalista Lois Lane, e Nicholas Hoult como o vilão Lex Luthor, além de outras personagens icónicas do universo DC.

Mas outra figura tornou-se imediatamente popular: o cão que veio com o protagonista do planeta Krypton.

“O Krypto realmente levou-nos a casa: com mais de 250 milhões de visualizações e um milhão de mensagens nas redes sociais, ‘Superman’ é oficialmente o trailer mais visto e mais comentado da história da DC e da Warner Bros", escrevia o realizador e argumentista James Gunn no agradecimento nas redes sociais.

No filme, o supercão revela-se muito dedicado ao seu dono e capaz em batalha... mas não está muito bem treinado.

Existe uma inspiração real: Ozu, um cão que o próprio James Gunn adotou enquanto escrevia o filme. Segundo revelou em entrevistas, as dificuldades em treiná-lo levaram-no a perguntar como tudo seria pior se ele tivesse superpoderes... e assim nasceu Krypto.

Uma notícia do The Wrap revela houve um aumento no interesse pela adoção de cães nos EUA após a estreia do filme.

Segundo o aplicativo de treino de cães Woofz, as buscas no Google por "adotar um cão perto de mim" aumentaram 513% após o fim de semana de estreia, enquanto a busca mais específica por "adoção de cães resgatados perto de mim" aumentou 163%.

De acordo com o Woofz, as buscas por "adotar um cachorro" também aumentaram 31% e os utilizadores até procuraram especificamente a raça de Krypto: "adotar um Schnauzer" aumentou 299%, graças às parecenças da raça com o cão do super-herói, que foi na verdade completamente criado por efeitos especiais, ainda que modelado em Ozu.

"A adoção é um compromisso a sério", notou em comunicado a presidente executiva do Woofz, citada pelo The Wrap.

E avisou: "O entusiasmo vai passar, mas o seu cão vai ficar, portanto certifique-se de estar pronto para lhe dar o tempo, o cuidado e o treino que precisa e merece".

Em paralelo, o estúdio Warner Bros. fez uma parceria com sociedade animal Best Friends e pagou as taxas de adoção de animais de estimação de 1 a 10 de julho, a véspera da estreia do filme na América do Norte. Foram adotados 454 animais durante esse período nos EUA.

RECORDE O PRIMEIRO TRAILER DE "SUPERMAN".