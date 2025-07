O sucesso no grande ecrã de videojogo "Sonic" trouxe novos fãs à japonesa Sega, que afirma estar pronta para um regresso após duas décadas difíceis.

Este ano, todos os olhares voltaram-se para a Nintendo, cuja "Switch 2" tornou-se recentemente a consola mais vendida da história.

Mas ao contrário da sua antiga arquirrival, a Sega não vende hardware de jogos desde que a sua consola Dreamcast foi descontinuada em 2001, concentrando-se em produzir jogos para outras plataformas.

Agora, com o turismo recorde no Japão a ajudar a impulsionar o apetite global pela cultura pop do país, a empresa vê uma oportunidade de se reinventar — inclusivamente através de novas versões nostálgicas de jogos e adaptações cinematográficas como a saga de "Sonic".

Na sexta-feira, a Sega inaugura a sua primeira megaloja no Japão, após ter inaugurado uma semelhante em Xangai em maio.

Shuji Utsumi durante a entrevista com a AFP a 16 de julho de 2025

"As oportunidades estão a expandir-se", disse Shuji Utsumi, presidente da Sega e diretor de operações, à agência France-Presse (AFP). "Temos tido dificuldades... durante algum tempo, mas agora estamos a recuperar."

A empresa pretende "expandir os nossos negócios globalmente, em vez de se focar no mercado japonês", destacou.

A Sega foi uma das principais empresas da indústria nas décadas de 1980 e 1990, com o seu nome sendo sinônimo de arcadas barulhentas, consolas domésticas e sagas de jogos, como "Streets of Rage" e a série ninja "Shinobi".

Mas a empresa teve dificuldades para acompanhar a concorrência intensa, enfrentando dificuldades financeiras à medida que dispararam títulos 'multiplayer' 'online' de editoras americanas, como "World of Warcraft", nos anos 2000.

Filmes "Persona"?

Após a Sega abandonar o mercado de hardware, os seus jogos "ficaram um pouco obsoletos", disse David Cole, da empresa norte-americana de pesquisa de mercado de jogos DFC Intelligence.

Mas "os jovens que cresceram na década de 1990 estão agora na faixa dos 30, 40 anos, ou até mais, e realmente gostam destas sagas" — e estão a apresentá-las aos seus próprios filhos — disse à AFP.

"É um valor inexplorado" que a Sega — assim como as suas concorrentes japonesas, incluindo a Nintendo — está a tentar capitalizar com novos filmes, lojas e brinquedos em parques temáticos, acrescentou.

No ano passado, "Sonic 3: O Filme", com Jim Carrey como o vilão, chegou ao topo das bilheteiras norte-americanas, numa das melhores estreias de dezembro em anos.

Já é a segunda sequela do primeiro filme em imagem real em 2020, com a Sega a lucrar com a febre de filmes de videojogos que fez com que "Super Mario Bros.: O Filme", baseado nas personagens da Nintendo, se tornasse o segundo maior sucesso de bilheteira de 2023.

"Shinobi" também está a ser adaptado ao cinema, enquanto a série de jogos "Yakuza", ainda da Sega, foi adaptada para a televisão.

Quando questionado se a saga de culto "Persona" poderia ser a próxima, Utsumi diz que os fãs deveriam "estar atentos".

"Estamos a falar com muitos parceiros potencialmente interessantes. Portanto, estamos em alguns debates, mas não posso falar muito sobre isso", disse o diretor de operações da Sega.

"Super jogo"

A megaloja Sega no Japão 1 16 de julho de 2025

Em 2023, a Sega comprou a finlandesa Rovio, criadora de "Angry Birds", procurando expandir para o mercado de jogos móveis.

"O comportamento dos jogadores está a mudar" desde o auge da Sega, indo além das consolas ligadas à TV, disse Utsumi.

Mas Cole afirmou que, a longo prazo, a Sega deve focar-se em jogos "de ponta": títulos em larga escala, mais envolventes e que incentivem a fidelidade à marca.

A Sega está a trabalhar no que chama de "Super Jogo" com ambição internacional de grande orçamento e uma dimensão que "não é apenas um jogo — comunicação, socialização e, talvez, IA [Inteligência Artificial]", disse Utsumi.

"A competição no mercado de jogos é muito intensa", alertou.

"É importante realmente ter uma base de fãs próxima de nós. Mas, ao mesmo tempo, quando desenvolvemos um grande jogo, isso leva tempo."

A empresa-mãe, a Sega Sammy, também fabrica máquinas de arcada e de jogos de azar, incluindo as usadas nas casas de pachinko japonesas, cujos números estão em declínio.

Isso torna o negócio de entretenimento da Sega "realmente uma oportunidade de crescimento para a empresa", destacou Cole.

Em maio, a Sega Sammy afirmou que a sua propriedade intelectual "Sonic" "contribuiu para um aumento na receita de licenciamento de jogos e personagens".

Jovens turistas em Tóquio, a fazer compras perto da nova loja da Sega antes da inauguração, pareciam confirmar isso.

"Sempre gostei da Sega. De certa forma cresci à volta dos seus jogos", disse o norte-americano Danny Villasenor, de 19 anos.

"Eles são bastante retro. Mas acho que evoluíram muito bem com o tempo."

William Harrington, de 24 anos, que mora em Los Angeles, disse que o seu pai "apresentou muitos dos jogos antigos" quando era miúdo e, portanto, para ele, a Sega "parece ser como infância".