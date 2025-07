Ryan Gosling e Will Ferrell vão formar uma nova dupla no cinema.

Os atores vão juntar-se à frente das câmaras em "Tough Guys" [Os Duros, em tradução livre], uma comédia de ação para a Amazon MGM Studios. Estarão ainda envolvidos como produtores.

Segundo a revista The Hollywood Reporter, foi Gosling que ajudou a trazer Ferrell para o projeto após apaixonar-se pelo argumento, da autoria de Daniel Gold, que escreveu episódios de "Workin' Moms" (2019-2023), uma série de comédia canadiana exibida pela Netflix.

"Cansados de serem ‘descartáveis’, dois capangas libertam-se do submundo do crime e reescrevem as regras ao abandonarem o seu chefe implacável e evitam o assassino de elite que os persegue"., resume a apresentação oficial.

A favorecer a aprovação de "Tough Guys" está a relação forte dos atores com a Amazon MGM Studios, que lançará em março de 2026 "Projeto Hail Mary", com Gosling, e trabalhou em "Estão Cordialmente Convidados!" e no ainda inédito "Judgment Day" com Ferrell, que se afastou há vários anos dos estúdios tradicionais de Hollywood à medida que estes começaram a afastar-se das comédias para o grande ecrã, trabalhando principalmente em streaming.

Não são conhecidas datas de produção de "Tough Guys" ou quem ocupará a carreira da realização.