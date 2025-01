Chris Brown avançou com uma ação judicial de 500 milhões de dólares [cerca de 480 milhões de euros] contra o estúdio Warner Bros. e outros por fazerem um “documentário difamatório” sobre a sua alegada agressão sexual e outras acusações, de acordo com um comunicado de advogados partilhado no Instagram do cantor.

O documentário, "Chris Brown: A History of Violence" ["Chris Brown: Uma História de Violência", em tradução literal], lançado em outubro na plataforma Max, faz o relato das alegações de violência doméstica, agressão e conduta sexual inapropriada ao longo dos anos contra o cantor e rapper americano de R&B.

Brown, de 35 anos, alcançou a fama ainda jovem com a sua rica voz de R&B e mais tarde de rap, mas a sua reputação foi posteriormente manchada por alegações de violência doméstica e outros abusos - principalmente quando foi condenado por espancar Rihanna, então sua namorada, antes dos Grammys de 2009, forçando a estrela pop a falhar a cerimónia do mundo da música.

Numa ação apresentada no Tribunal Superior de Los Angeles na terça-feira, os advogados de Brown disseram que o documentário tem uma "narrativa enganadora" que acusa o seu cliente de "atos hediondos, incluindo agressão sexual e adulteração de provas - alegações que foram desacreditadas" em tribunal e rejeitadas como infundadas."

Os advogados disseram que o filme “sensacionalizou alegações desmascaradas para aumentar a audiência e a receita, prejudicando de forma imprudente a reputação do sr. Brown e espalhando informações falsas junto do público”, de acordo com o comunicado, publicado por Brown na quarta-feira.

“Para ser claro, o sr. Brown nunca foi considerado culpado de qualquer tipo de crime sexual”, acrescentaram.

Um porta-voz da Investigation Discovery, que faz parte da Warner Bros., disse em comunicado publicado pelo USA TODAY na quarta-feira: “Apoiamos a produção e vamos defender-nos vigorosamente contra este processo”.

A ação de 500 milhões de dólares foi movida contra a Warner Bros., a Ample, a LLC e indivíduos envolvidos na produção do documentário, disse o comunicado dos advogados.

O advogado do artista, Levi McCathern, disse que os produtores do documentário minaram os "esforços de uma década para reconstruir a sua vida, mas também a credibilidade dos verdadeiros sobreviventes da violência".

O cantor, que passou repentinamente de um coro de igreja local na Virgínia para a fama, foi preso em 2016 após uma mulher alegar que ele lhe apontou uma arma.

No início desse mesmo ano, outra mulher acusou-o de agressão em Las Vegas.

Ele também foi acusado anteriormente de violar uma mulher num hotel de luxo em Paris. Ele negou a alegação e não foi acusado.