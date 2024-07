Os quinto e sexto filmes "Vingadores" devem ser realizados... pelos mesmos que fizeram os anteriores.

Após terem colocado de parte um regresso ao Universo Cinematográfico Marvel, afinal Joe e Anthony Russo estarão na fase inicial das negociações para dirigir não um, mas os dois próximos filmes, segundo avançou a revista The Hollywood Reporter e fontes de outras publicações especializadas dos EUA.

Os irmãos estiveram à frente de "Capitão América: O Soldado de Inverno" (2014) e "Capitão América: Guerra Civil" (2016) antes de se tornarem os realizadores mais importantes do Universo Cinematográfico Marvel com "Vingadores: Guerra do Infinito" (2018) e "Vingadores: Endgame" (2019), que arrecadaram 2,05 e 2,79 mil milhões de dólares nas bilheteiras (o último o segundo maior sucesso de sempre, sem incluir a inflação).

Destinados a concluir a saga do Multiverso Marvel, o agora conhecido como "Vingadores 5" (antes "Vingadores: A Dinastia Kang", que deveria focar-se no vilão interpretado por Jonathan Majors, despedido pela Marvel após ser condenado por violência doméstica) tem estreia anunciada para 1 de maio de 2026, enquanto "Vingadores: Guerras Secretas" está marcado para 7 de maio de 2027.

As fontes coincidem que as negociações tão mesmo numa fase inicial e devem concluir um processo complicado dentro da Marvel para os ambiciosos filmes desde a desistência no ano passado do realizador Destin Daniel Cretton (“Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis”): vários nomes estiveram na corrida e recentemente uma proposta terá sido rejeitada por Shawn Levy (“Deadpool & Wolverine”).

Após "Endgame", os irmãos Russo transferiram-se para as plataformas de streaming e não conseguiram um impacto comparável com "Cherry" (2021) na Apple TV+, com Tom Holland, e "Agente Oculto" (2022) na Netflix, com Ryan Gosling, Chris Evans e Ana de Armas.

Por estrear, ainda na Netflix, está "The Electric State", uma aventura de ficção científica com Chris Pratt e Millie Bobby Brown.

Também produziram o vencedor do Óscar de Melhor Filme "Tudo em Todo o Lado ao Mesmo Tempo", os filmes "Tyler Rake" na Netflix com Chris Hemsworth e a série "Citadel" para a Amazon.