"Rapaz conhece rapariga. Rapariga corta repentinamente a comunicação sem aviso. Rapaz envolve-se numa rede de espionagem internacional" é a descrição oficial da história de "Ghosted", um novo filme original da Apple TV+ que volta a juntar Chris Evans e Ana de Armas depois do sucesso que foi "Knives Out" em 2019.

Depois de andar em confronto com Ryan Gosling em "The Gray Man - O Agente Oculto", Chris Evans está de volta ao mundo da ação e espionagem, mas como revela o trailer divulgado na segunda-feira, há uma reviravolta: é Ana de Armas a protagonista das arriscadas aventuras, expandido a curta experiência no género que teve em "007: Sem Tempo Para Morrer".

Realizado por Dexter Fletcher (o mesmo "Rocketman"), a história escrita por argumentistas de "Homem-Aranha: Sem Volta a Casa" e a dupla de "Deadpool" mostra como Cole, o tal rapaz, cai completamente pela enigmática Sadie, a tal rapariga, e decide ir à sua procura em Londres depois de ela cortar toda a comunicação. No segundo e intenso "encontro", descobre que Sadie é uma agente secreta e, quando dá por isso, está no meio de uma aventura internacional para salvar o mundo.

A super produção "Ghosted" fica disponível na Apple TV+ a 28 de abril.

TRAILER.