A um mês do lançamento (16 de junho), a Netflix divulgou um novo trailer de "Tyler Rake: Operação de Resgate 2".

Chris Hemsworth regressa à ação, que promete ser ainda mais explosiva do que no primeiro filme, uma grande sensação durante o confinamento em abril de 2020 e se tornou na época o maior sucesso original de sempre na história da plataforma, novamente às ordens do realizador Sam Hargrave (um antigo duplo) e com um argumento de Joe Russo, que produz com o irmão Anthony (os irmãos do Universo Cinematográfico Marvel).

Um dos momentos que esta equipa tem antecipado para aumentar a expectativa tem direito a alguns segundos no trailer: uma sequência de 21 minutos no interior de uma prisão filmada num único plano onde se vê literalmente o braço de Hemsworth em fogo.

A sinopse oficial da história "explica" como está de volta a personagem: "Tendo sobrevivido por pouco aos eventos do primeiro filme, Rake regressa como mercenário australiano de operações secretas incumbido de uma nova missão mortífera: salvar a família abusada do impiedoso mafioso georgiano que a aprisionou".

Quem também regresso do primeiro filme é Golshifteh Farahani, juntando-se aos coprotagonistas Daniel Bernhardt e Tinatin Dalakishvili.

O que muda é por onde passou a rodagem: a primeira missão do mercenário no Bangladesh dividiu-se entre a Austrália e a Tailândia, mas a sequela foi para a República Checa, a fazer as vezes do antigo estado soviético da Georgia.

TRAILER LEGENDADO.