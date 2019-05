O projeto é "apenas uma etapa do processo de cura para que um dia possamos nos entender melhor e compreender as causas profundas do ódio, do racismo, do supremacismo e do terrorismo", explicou.

O título baseia-se no que disse um idoso afegão ao terrorista quando o recebeu na mesquita de Noor, antes de ser abatido.

Por sua vez, a Associação Muçulmana de Canterbury, a região de Christchurch, em reação ao projeto, pediu no Facebook respeito pela dignidade e privacidade da comunidade.

Masud também é produtor de "Clash", um filme sobre a queda do presidente egípcio islamita Mohamed Mursi em 2013.