Foi divulgado o trailer de "Amesterdão", o novo e muito aguardado filme do premiado cineasta David O. Russell.

Aquele que é o primeiro filme do realizador desde "Joy", de 2015, tem um dos elencos de atores mais impressionantes do ano, com vencedores e nomeados aos Óscares: a liderar estão Christian Bale (com quem Russell trabalhou em "The Fighter - Último Round", que valeu ao ator ganhou uma estatueta dourada, e em "Golpada Americana"), Margot Robbie e John David Washington.

Seguem-se nomes como Rami Malek, Robert De Niro, Anya Taylor-Joy, Chris Rock, Alessandro Nivola, Andrea Riseborough, Matthias Schoenaerts, Michael Shannon, Mike Myers, Zoe Saldaña e até a cantora Taylor Swift.

Tal como o trailer faz referência ("muito disto aconteceu de facto"), a história épica no mundo do crime é oficialmente descrita como uma combinação de realidade com ficção à volta de três amigos chegados que se encontram no centro de uma das conspirações mais chocantes da história americana.

Certamente um dos títulos incontornáveis da próxima temporada de prémios, "Amesterdão" chega aos cinemas a 3 de novembro.

TRAILER LEGENDADO.