Christopher Walken vai ser o misterioso e implacável imperador Shaddam IV em "Dune: Parte 2", avançou a imprensa especializada.

Após fazer sentir a sua presença na primeira parte através dos seus representantes e forças militares, a personagem irá espalhar o terror no mundo de "Dune" juntamente com o Barão Harkonnen (papel de Stellan Skarsgård) contra a revolta liderada por Paul Atreides (Timothée Chalamet).

O lendário ator, com uma carreira com mais de 40 anos e vencedor de um Óscar, é a novidade mais mediática no elenco, que deverá ter Florence Pugh como a princesa Irulan, filha precisamente do imperador, e Austin Butler (o protagonista do ainda inédito "Elvis", de Baz Luhrmann) como Feyd-Rautha, o sobrinho e herdeiro do Barão.

Após o primeiro filme ganhar seis Óscares, a rodagem da sequela arranca em julho em Budapeste (Hungria) e a estreia nos cinemas está anunciada para 20 de outubro de 2023.

De regresso está o realizador Denis Villeneuve e ainda Zendaya, Rebecca Ferguson, Josh Brolin, Javier Bardem, Dave Bautista e outros atores.

A história da sequela arrancará no que aconteceu após Paul Atreides (Chalamet) e a sua mãe, Lady Jessica (Ferguson) terem fugido para o inóspito deserto do planeta Arrakis.

