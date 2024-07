O ciclo de “Cinema na Vinha” regressa, entre quarta-feira e 10 agosto, aos jardins da Casa dos Vinhos Verdes, no Porto, e a 11 quintas da região demarcada com uma programação dedicada à liberdade, num total de 21 sessões.

“No ano em que se assinalam 50 anos do 25 de Abril, quisemos também que o cinema fosse o ponto de partida para uma celebração das diferentes formas de liberdade e uma viagem por realidades culturais distintas. Se o vinho é um elemento agregador, quando associado à arte deve promover novos diálogos”, afirma a presidente da Comissão de Viticultura da Região dos Vinhos Verdes (CVRVV), Dora Simões, citada em comunicado.

Na iniciativa, os diferentes públicos, que se dividem entre as sessões nos jardins da Casa dos Vinhos Verdes e os vários produtores aderentes, vão poder experimentar a oferta enoturística e descobrir mais sobre a região demarcada, assinala ainda a dirigente.

A edição deste ano, com curadoria de Paulo Cunha e de Tiago Fernandes, convida a uma reflexão sobre os valores sociais e o poder transformador da liberdade, através de uma programação que integra filmes de diversas latitudes e diferentes géneros, provas de vinhos verdes e sorvetes com sabores das castas mais emblemáticas da região, entre outras atividades de enoturismo preparadas em cada local.

Até 10 de agosto, há uma dezena de filmes para ver, sendo que as sessões são inscrição obrigatória, têm início pelas 21h30 e estão limitadas a um máximo de 50 pessoas.

Esta edição arranca na quarta-feira com o filme de António Pedro Vasconcelos “Jaime”, repetindo-se uma nova sessão e um novo filme às quartas e quintas-feiras até 1 de agosto.

“Retrato da Rapariga em Chamas”, de Céline Sciamma, “The Florida Project”, de Sean Baker, “O movimento das coisas”, de Manuel Serra, e “Do fundo do coração”, de Francis Ford Coppola, são alguns dos títulos em exibição na Casa dos Vinhos Verdes, no Porto, que recebe os participantes nos jardins com provas de vinhos verdes e sorvetes de Alvarinho, Vinhão, Loureiro e Avesso.

A iniciativa estende-se ainda a 11 produtores da Região Demarcada dos Vinhos Verdes, com sessões de cinema na vinha ou na adega, bem como com provas de vinhos, todas as sextas e sábados, entre sábado e 10 de agosto.

A Quinta de Santa Cristina, em Celorico de Basto, no distrito de Braga, exibe no sábado “O último autocarro”, de Gilles MacKinnon, marcando o arranque do ciclo de cinema em locais ligados ao enoturismo e à produção do vinho verde, como as Quintas de Melgaço e a Adega de Ponte de Lima, no distrito de Viana do Castelo, e a Quinta da Aveleda (Penafiel) e o Monverde Wine Experience Hotel (Amarante), ambos no distrito do Porto

“Liberdade”, de Clara Roquet, encerra, na Quinta de Lourosa (Lousada, distrito do Porto) a edição de 2024 do “Cinema na Vinha”.