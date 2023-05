Foi revelado esta segunda-feira um novo trailer de "Oppenheimer", o próximo filme escrito e realizado por Christopher Nolan.

Com três horas de duração e estreia (exclusiva) nos cinemas a 21 de julho, uma data próxima dos filmes anteriores de grande sucesso do realizador, "Oppenheimer", com um orçamento de 100 milhões de dólares, é descrito como um "thriller épico filmado com câmaras IMAX que puxa o público para o abissal paradoxo do enigmático homem que tem de arriscar destruir o mundo para o salvar".

Além do destaque a Cillian Murphy como J. Robert Oppenheimer, um dos pais da bomba atómica durante a Segunda Guerra Mundial (no primeiro filme do ator irlandês como protagonista às ordens de Nolan depois de vários como secundário, desde "Batman - O Início" a "Dunkirk"), as novas imagens dão um maior destaque ao impressionante elenco que o apoia, desde Matt Damon a Emily Blunt e Kenneth Branagh, passando por breves instantes por exemplo de Robert Downey Jr., Florence Pugh ou Tom Conti (como Albert Einstein).

No filme também participam Rami Malek, Alden Ehrenreich, Benny Safdie, Josh Hartnett, Dane DeHaan, Jack Quaid, Josh Peck, Matthew Modine, James D’Arcy, Gary Oldman e Casey Affleck.

TRAILER ORIGINAL.