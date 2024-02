Há três filmes "Avatar" anunciados para chegar ao grande ecrã entre 2025 e 2031, mas James Cameron já pensa em mais dois.

Mas numa altura em que já tem 69 anos, não se vê a ocupar a cadeira de realizador nessa fase.

Com o filme de 2009 a liderar o Top dos mais rentáveis da história do cinema nas bilheteiras (valores não atualizados pela inflação) e a sequela "Avatar: O Caminho da Água", de 2022, na terceira posição, o cineasta fez o ponto da situação da saga em declarações exclusivas à revista People durante o evento dos Saturn Awards no domingo em Los Angeles.

"Temos tudo escrito até ao quinto filme e tenho ideias para o sexto e sétimo, embora provavelmente esteja a passar a responsabilidade nessa altura. A mortalidade chega a toda a gente. Mas estamos a gostar do que fazemos. A adorar. Trabalhamos com ótimas pessoas", explicou.

"Avatar: O Caminho da Água"

Treze anos separaram o primeiro do segundo filme, mas Cameron "prometeu" que "Avatar 3" vai mesmo chegar aos cinemas por volta de 19 de dezembro de 2025 e as sequelas a 21 de dezembro de 2029 e 19 de dezembro de 2031.

O plano, acrescentou à People, é o de construir uma saga.

"'Star Trek', 'Star Wars', as sagas mundiais construídas e que existem desde que era miúdo, essas são as minhas inspirações. E como ando a dizer, ainda somos um universo jovem. Temos apenas dois filmes, estamos agora a meio do terceiro. Para ter esse tipo de impacto cultural ao longo do tempo, precisamos investir todos os esforços", recordou.

O realizador usa as mesmas sagas para responder aos que gostariam que se virasse para novos filmes.

"Por que é que o [George] Lucas ["Star Wars"] e o [Gene] Roddenberry ['Star Trek'] continuaram a trabalhar na mesma coisa? Por que razão se desperdiçaria quando se estabelece uma ligação com as pessoas? Porque é que se recomeçaria com outra coisa que pode não resultar?", questionou.