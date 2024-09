James Cameron escolheu um novo filme para fazer, vai chamar-se "O Último Comboio de Hiroxima" e será o primeiro desde que ganhou os principais Óscares com "Titanic" (1997) que nada terá a ver com a saga "Avatar" (2009).

Segundo um exclusivo do Deadline, com direito a declarações do próprio, Cameron comprou os direitos de um livro de Charles Pellegrino chamado "Ghosts of Hiroshima" ["Fantasmas de Hiroshima", em tradução literal], que será lançado em agosto de 2025, o 80º aniversário do lançamento da bomba em 1945.

O realizador ter-se-á comprometido a usar esse e outro livro de não-ficção de 2015 do mesmo autor, "O Último Comboio de Hiroxima: Os Sobreviventes Olham Para Trás" (editora Guerra & Paz) como a base para um filme que fará "assim que a produção de 'Avatar permitir'".

Pellegrino também foi o autor de "Her Name", uma das fontes utilizadas por Cameron para escrever "Titanic".

O novo projeto seria uma espécie "do outro lado" de "Oppenheimer", o vencedor de sete Óscares de Christopher Nolan, focando-se primeiro na história verdadeira de um japonês que sobreviveu à explosão atómica em Hiroshima durante a Segunda Guerra Mundial, apanhou um comboio para Nagasaki e a seguir sobreviveu à explosão nuclear naquela cidade.

Os dois livros baseiam-se em relatos dos sobreviventes das bombas nas duas cidades e na chamada nova ciência da "arqueologia forense", detalhando os eventos e as consequências daqueles dois dias de agosto de 1945 que mudaram a Humanidade para sempre. Estima-se que tenham morrido entre 150 e 246 mil pessoas.

O realizador destaca que será um "filme intransigente para o grande ecrã".

“É um assunto sobre o qual queria fazer um filme e tenho lutado para descobrir como fazê-lo ao longo dos anos”, disse Cameron ao Deadline.

“Conheci Tsutomu Yamaguchi, um sobrevivente de Hiroshima e Nagasaki, poucos dias antes de morrer. Estava no hospital. Ele estava a entregar-nos o testemunho da sua história pessoal, portanto tenho que fazer isso. Não posso afastar-me disto.”

Ao visitarem Yamaguchi, Cameron e Pellegrino comprometeram-se a “transmitir a sua experiência única e angustiante às gerações futuras”.

A parte de avançar "assim que a produção de 'Avatar permitir'" é que falta esclarecer: “Avatar: Fire and Ash”, com Michelle Yeoh, David Thewlis e Oona Chaplin a juntarem-se ao elenco dos filmes anteriores, está confirmado para 19 de dezembro de 2025.

Atualmente, as estreias das restantes sequelas, já escritas, estão marcadas para 21 de dezembro de 2029 e 19 de dezembro de 2031, mas Cameron tem dado sinais divergentes, tanto indicando que quer passar a outros a responsabilidade de realizar como manifestando a intenção de concretizar uma saga ao jeito de "Star Wars" e "Star Trek", já com ideias até um sétimo filme.