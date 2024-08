James Cameron, realizador de "Avatar", anunciou pessoalmente na última sexta-feira o nome do novo filme da sua saga de ficção científica, cujo lançamento está previsto para dezembro de 2025.

"O novo filme não é o que vocês esperavam. Mas é definitivamente o que vocês querem", prometeu o cineasta canadiano.

Os dois episódios anteriores de "Avatar" estão entre os três filmes com maior receita de bilheteira de todos os tempos, com uma receita acumulada de 5,2 mil milhões de dólares.

As imagens do novo filme, atualmente em produção na Nova Zelândia, mostram as icónicos personagens azuis Na'vi, povos indígenas do planeta imaginário Pandora, dançando em redor de uma fogueira, assim como imagens de naves flutuantes gigantes e criaturas voadores.

Cameron também prometeu "novas culturas, novos cenários, novas criaturas e novos biomas".

"Vocês vão ver muito mais coisas de Pandora, o planeta, do que jamais viram antes", disse ele.

As estreias da quarta e a quinta partes de "Avatar" estão previstas para 2029 e 2031.

Além disso, para os fãs dos filmes da Disney, foi revelado um teaser da saga "The Mandalorian and Grogu", realizado por Jon Favreau e com lançamento previsto para maio de 2026. Algumas imagens reveladas mostram a famosa criatura verde de orelhas largas e o seu amigo caçador de recompensas num planeta com neve.

Esta será o primeiro filme no cinema da saga "Star Wars" desde "Star Wars: Episódio IX – A Ascensão Skywalker, em 2019. A Disney, que até então produzia um novo filme da saga por ano, diminuiu drasticamente o ritmo das produções devido à queda dos lucros de bilheteira.