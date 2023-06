Maythem Ridha, cineasta e fotógrafo iraquiano, vai marcar presença no festival minhoto para orientar "uma masterclass sobre a sua experiência na realização de projetos de cinema e fotografia no Médio Oriente e Norte da África, em ambientes, por vezes, hostis".

"Mostrando excertos dos seus vários projetos de filmes e fotografia, Ridha partilhará ainda notas sobre a linguagem cinematográfica que tem vindo a desenvolver na intersecção entre documentário e ficção", adianta a organização em comunicado. A masterclass está marcada para o dia a 4 de agosto, pelas 10h00, na Casa da Cultura de Melgaço.

"Ali and His Miracle Sheep", mais recente filme de Maythem Ridha, teve a estreia mundial no Sheffield Doc Fest 2021, tendo vencido o prémio de Melhor Filme. Enquanto fotógrafo, o seu trabalho foi publicado e exibido em várias mostras individuais e exposições conjuntas.

A organização anunciou ainda o início do período de recepção de candidaturas do Prémio Jean-Loup Passek para o melhor cartaz de cinema. A inscrição dos cartazes do concurso é gratuita e poderá ser feita até dia 30 de junho.

"O prémio será atribuído ao designer de um cartaz original criado para promover um filme documentário, de animação ou de ficção, de curta, média ou longa-metragem, com produção portuguesa ou galega. O júri que avaliará os candidatos é composto por: a artista multidisciplinar Mafalda Salgueiro, a ilustradora e professora Marta Madureira e o realizador, produtor e crítico de cinema Simone Saibene", adianta o comunicado.

Mais informações e regulamento em www.mdocfestival.pt.