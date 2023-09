Representantes das 25 produções argentinas presentes no festival de cinema de San Sebastián protestaram este domingo contra o candidato de extrema direita nas eleições presidenciais Javier Milei.

O ator Leonardo Sbaraglia ("Relatos Selvagens", "Dor e Glória") e o realizador Santiago Mitre (do nomeado aos Óscares "Argentina 1985"), agasalhados pelo diretor do festival desta cidade do norte da Espanha, José Luis Rebordinos, posaram na escadaria do palácio Kursaal, a sede principal do evento, atrás de uma bandeira argentina com o lema "Cinema argentino unido".

Num manifesto divulgado ao mesmo tempo, os cineastas expressaram a sua "profunda preocupação pelas palavras do candidato presidencial de um partido de extrema direita que ameaça fechar o Instituto Nacional de Cinema e Artes Audiovisuais".

Ramiro Marra, candidato a chefe de governo da Cidade de Buenos Aires por La Libertad Avanza, o partido de Milei, escreveu recentemente no X (antigo Twitter): "vamos fechar o INCAA."

Numa mensagem nessa mesma rede social, o Festival de San Sebastián quis mostrar o seu "apoio ao cinema argentino, ao INCAA e ao restante das instituições culturais do país".

O cinema argentino tem presença de destaque na 71.ª edição do festival, com dois filmes competindo na Mostra Oficial - "La Práctica", de Martín Rejtman, e "Puan", de María Alché e Benjamín Naishat -, além de contribuir com praticamente metade das produções da mostra Horizontes Latinos, dedicada ao cinema latino-americano.