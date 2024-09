Aplaudido pelos seus fãs esta terça-feira, Johnny Depp apresenta no Festival de San Sebastián a sua segunda longa-metragem como realizador, num dia em que os destaques do cinema argentino criticaram os cortes do presidente Javier Milei.

Depp, que se viu marginalizado pelos grandes estúdios de Hollywood pelo seu mediático embate judicial com a ex-esposa Amber Heard, que o acusou de violência doméstica, chegou na noite de segunda-feira à cidade basca, no norte da Espanha, onde foi recebido por uma multidão à porta do seu hotel.

A estrela de "Piratas das Caraíbas" mostrará "Modi, Three Days on the Wing of Madness", sobre o artista Amedeo Modigliani (1884-1920), na secção oficial, mas fora de competição.

San Sebastián tem mantido uma histórica boa relação com Depp, inclusive nos anos da sua luta judicial com Heard, chegando a conceder-lhe em 2021 o honorário Prémio Donostia pela sua carreira.

Depp voltou ao grande ecrã como o rei Luís XV em “Jeanne du Barry - A Favorita do Rei”, que, não sem controvérsia, abriu o Festival de Cinema de Cannes do ano passado, onde 100 funcionários do cinema assinaram uma carta de repúdio.

Antes da sessão noturna, o ator de 61 anos participará numa conferência de imprensa, na qual provavelmente será questionado novamente sobre seus últimos anos turbulentos.

O seu filme concentra-se em três dias na vida de Modigliani (interpretado pelo ator italiano Riccardo Scamarcio), quando era apenas mais um artista a tentar ganhar a vida na Paris devastada pela guerra em 1916.

Perseguido pela polícia, ele quer fugir para a sua cidade natal, Livorno, mas precisa esperar três dias para se encontrar com um famoso colecionador (interpretado por Al Pacino), enquanto partilha farras com os seus amigos pintores Maurice Utrillo e Chaim Soutine e a sua musa, Beatrice Hastings.

"Paralisia" do cinema argentino

O ator Leonardo Sbaraglia e o realizador Diego Lerman a 24 de setembro em San Sebastián

Também na secção oficial, mas concorrendo à Concha de Ouro - o principal prémio do festival, cuja cerimónia de encerramento será no sábado - está “El hombre que amaba los platos voladores”, o novo filme do realizador argentino Diego Lerman.

Lerman e o ator principal, Leonardo Sbaraglia, aproveitaram a conferência de imprensa em San Sebastián para criticar os cortes na cultura feitos pelo governo do presidente Javier Milei, que atingiram em cheio o instituto que promove o cinema, o INCAA.

“É um momento de total incerteza” e ‘paralisia’ e é possível que no próximo ano "não haja" filmes argentinos, advertiu Lerman, que rejeitou o "ataque sistemático e violento" contra o setor.

Lamentando ter que “falar sobre política numa conferência de imprensa para apresentar um filme maravilhoso”, Sbaraglia condenou a “vontade política” de ir contra um setor “que funciona economicamente e alimenta muitas, muitas famílias”.

Como um gesto de apoio ao cinema argentino, o Festival de San Sebastián exibirá esta terça-feira o documentário “Traslados”, que reconstrói a história por trás dos “voos da morte” da última ditadura militar argentina (1976-83).