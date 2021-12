Carlos Lopes, do Cineclube de Faro, organizador do “Zoom In”, disse à agência Lusa que, depois de na edição inicial ter sido homenageado Edgar Pêra, foi “decidido fazer a segunda edição em torno de Jorge Silva Melo, que é uma figura fundamental na cultura portuguesa desde meados da década de 1960 até agora”.

O responsável do Cineclube de Faro lembrou que Jorge Silva Melo conta com uma “carreira ligada essencialmente ao Teatro, enquanto fundador do Teatro da Cornucópia e nos Artistas Unidos, na qual encenou, protagonizou e dirigiu milhares de peças de teatro das mais variadas tipologias”, mas “tem também uma carreira enquanto realizador, quer de ficção quer de documentários”.

“Começou a sua atividade no cinema, como espectador, foi crítico de cinema no Diário de Notícias e, por isso tudo, decidimos dedicar-lhe esta segunda edição”, justificou Carlos Lopes, lamentando que, “por questões de saúde”, o próprio homenageado não possa por agora estar presente em iniciativas como numa oficina de direção de atores.

A edição deste ano do “Zoom In”, que arrancou no dia 03 de dezembro, é retomada este sábado, no Laboratório de Artes Criativas de Lagos, com a exibição de dois documentários filmados por Jorge Silva Melo com base em entrevistas a artistas contemporâneos portugueses, nomeadamente Joaquim Bravo e Nikias Skapinakis.

“Começámos na passada semana com um ciclo ou uma atividade à qual chamámos ‘Retratos’, na qual é feita a exibição de um conjunto de documentários sobre artistas contemporâneos portugueses, das mais diversas áreas, desde a literatura às artes plásticas, pegando nessas obras de Jorge Silva Melo filmou a partir de entrevistas com esses artistas”, disse Carlos Lopes.

O ciclo conta com mais de uma dezena de documentários e a sua exibição, que se prolonga até dia 19 de dezembro, tem outro elemento diferenciador, que é “o facto de ocorrerem em espaços dedicados à produção e criação artística” em vários pontos do Algarve, acrescentou.

A 28 de dezembro, o “Zoom In” assinala o Dia do Cinematógrafo, por ocasião dos 126 anos da primeira exibição feita pelos irmãos Lumiére, precursores do cinema, com a exibição de três títulos escolhidos por Jorge Silva Melo, nomeadamente “A Rapariga da Mala” (1961), de Valerio Zurlini, “Mudar de Vida” (1966), de Paulo Rocha, e “Paraíso Infernal”, de Howard Hawks (1939).

O “Zoom In” tem ainda uma atividade prevista para o próximo ano, marcada para 20 de janeiro, e que será dedicada à vertente teatral da obra de Jorge Silva Melo, com a subida a cena, no Teatro das Figuras, em Faro, da peça “A Coragem da Minha Mãe”, de George Tabori, destacou.

Carlos Lopes frisou que esta encenação de Jorge Silva Melo esteve prevista para 07 de janeiro, mas teve de ser adiada devido à semana de contenção da pandemia de COVID-19 decretada pelo Governo para o período de 2 a 9 de janeiro.

O “Zoom In” tem apoio da Direção Regional de Cultura do Algarve, que contribui com três mil euros dos cerca de 10.000 orçamentados para esta edição.