Um espetáculo alusivo aos grandes momentos do cinema clássico português e a exibição do filme “A Canção de Lisboa” vão marcar os serões nas freguesias rurais de Elvas (Portalegre), a partir do dia 19, foi hoje divulgado.

A iniciativa, promovida pela câmara municipal, em parceria com o Ronca - Cineclube de Elvas, vai percorrer todas as freguesias rurais daquele concelho raiano até ao dia 10 de agosto, sempre com espetáculos agendados a partir das 21:30.

Em declarações à agência Lusa, Luís Graça, da direção do Ronca - Cineclube de Elvas, explicou hoje que a iniciativa integra um espetáculo com “cenas icónicas” de alguns filmes clássicos do cinema português, através de um “concerto teatral com cerca de 30 minutos”.

Após este espetáculo, intitulado “A Canção de Lisboa – do Teatro ao Cinema”, segue-se a exibição do filme “A Canção de Lisboa”, que foi estreado em 1933 e que dá nome ao evento em Elvas.

“Foi o primeiro filme totalmente em português, feito em Portugal”, sublinhou.

Depois de uma edição anterior do evento mais centrada na cidade de Elvas, o Ronca - Cineclube de Elvas propôs ao executivo camarário esta iniciativa descentralizada pelas freguesias rurais.

“O nosso objetivo é descentralizar a cultura que passa pelas grandes cidades, a democratização cultural e defender estes valores”, disse Luís Graça.

Segundo a respetiva sinopse, o filme “A Canção de Lisboa”, realizado por José Cottinelli Telmo, acompanha a vida boémia de Vasco Leitão, um jovem estudante de medicina, em Lisboa, que vive da mesada das suas tias transmontanas.

Ao invés dos estudos, Vasco, interpretado pelo ator Vasco Santana, prefere dedicar o tempo livre a frequentar retiros de fado, arraiais e bailes e a seduzir mulheres bonitas, especialmente Alice, uma jovem costureira, cuja relação com Vasco não é bem vista pelo pai, que tão bem conhece o estilo de vida do jovem.

A vida do protagonista acaba por sofrer uma reviravolta quando chumba num exame da faculdade, é expulso da casa onde vive e recebe uma visita inesperada das tias, que o consideravam um estudante aplicado e dedicado.

A comédia, além de Vasco Santana, tem como protagonistas Beatriz Costa, António Silva, Teresa Gomes, Sofia Santos, Manoel de Oliveira, Alfredo Silva, Eduardo Fernandes, Ana Maria, Manuel Santos Carvalho e Silvestre Alegrim.