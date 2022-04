O Festival de Cinema de Cans, na Galiza, dedicará este ano uma retrospetiva ao realizador João Nicolau, "um dos expoentes mais brilhantes do novo cinema português", anunciou a organização.

O festival espanhol terá a 19.ª edição de 18 a 21 de maio na localidade de O Porriño e João Nicolau marcará presença para apresentar as curtas-metragens "Rapace" (2006), "Canção de Amor e Saúde" (2009) e "Gambozinos" (2013).

Segundo a organização, no fim de semana anterior ao festival serão mostradas as longas-metragens "A Espada e a Rosa" (2010), "John From" (2015) e "Technoboss" (2019).

Para o festival, uma das características da obra de João Nicolau é a criação de novas realidades, a partir da combinação entre o fantástico, o onírico e a realidade quotidiana, que tornam o seu cinema num "território mágico".