O festival Curtas de Vila do Conde, marcado para julho, vai dedicar atenção ao cinema de Maureen Fazendeiro, Whit Stillman e Mahdi Fleifel, e programar cine-concertos, como o do músico Lee Ranaldo, anunciou hoje a organização.

Serão mais de 250 filmes a exibir entre os dias 12 e 20 de julho, “entre competição, revisitação de últimas obras de cineastas consagrados, cineastas emergentes e filmes-concertos”, explica o festival em nota de imprensa.

Enquanto decorre a fase de seleção de filmes das secções competitivas, o Curtas Vila do Conde revela que estão previstas retrospetivas do cineasta norte-americano Whit Stillman, autor das comédias “Metropolitan” (1990), “Barcelona” (1994) e “As Noites Loucas do Disco" (1998), e do realizador palestino-dinamarquês Mahdi Fleifel, de quem o festival de Cannes exibiu “To a Land Unknown” (2024).

Da realizadora francesa Maureen Fazendeiro, radicada em Portugal, o Curtas Vila do Conde fará a estreia nacional da curta-metragem mais recente, “Les Habitants”, e incluirá os filmes anteriores “Black Sun” (2019) e “Motu Maeva” (2014), além da longa-metragem “Diários de Otsoga” (2021), que a autora correalizou com Miguel Gomes.

A secção “Last Film”, focada nas últimas curtas-metragens de cineastas consagrados, propõe filmes como “O velho do Restelo” (2014), de Manoel de Oliveira, “A tremonha de cristal” (1993), de António Campos, e “Scenarios” (2024), de Jean-Luc Godard.

Na Solar – Galeria de Arte Cinemática, o festival apresenta uma exposição da cineasta iraniana Maryam Tafakory, com “projetos fílmicos, performativos e de vídeo, com uma base documental”, que refletem sobre “aquilo e aqueles que são negligenciados e apagados da História”.

Na vertente de cine-concertos, ou projeção de cinema com música ao vivo, este ano destacam-se as presenças dos norte-americanos Lee Ranaldo (ex-Sonic Youth) e John Carroll Kirby e da artista francesa Felicia Atkinson.

Para esta 33.ª edição, o festival Curtas Vila do Conde espera acolher mais de 20.000 espectadores.