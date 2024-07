O programa do 32.º Curtas Vila do Conde – que decorre de 12 a 21 de julho de 2024 – conta com 239 filmes nas Competições Nacional e Internacional e muitos nomes em destaque nos programas especiais: Bertrand Mandico, Elina Löwensohn, Alberto Vázquez, Laura Ferrés, Yorgos Zois, Morgan Quaintance e muitos outros.

Vila do Conde volta a ser a capital portuguesa do cinema reunindo, durante dez intensos dias, realizadores, artistas, jornalistas, estudantes e entusiastas da Sétima Arte.

Visite o sítio oficial para conhecer a programação.

Facebook Curtas Vila do Conde.

