O crítico de cinema, professor e realizador Eduardo Geada vai ter uma primeira retrospetiva integral da obra cinematográfica e parte da produção de televisão a partir do dia 12 na Cinemateca Portuguesa, em Lisboa.

“Destruir imagens para que dos seus escombros se possam erguer outras, eis o propósito do cinema de Eduardo Geada”, descreve a Cinemateca Portuguesa na nota de programação, a propósito do ciclo “O Olhar do Desejo”, que se estenderá até 28 de maio.

A abertura da retrospetiva será com o filme “Sofia e a Educação Sexual”, rodado em 1973, produzido por Artur Semedo e só estreado depois da revolução de 25 de Abril de 1974.

O filme, a exibir numa nova cópia digital, é “uma obra militante, na forma como expõe a hipocrisia dos comportamentos dominantes das altas classes e dos grupos ditos intelectuais”, com “um enorme apelo popular” pela forma como abordou a liberdade sexual e o prazer feminino.

Para a Cinemateca Portuguesa, este filme fez de Eduardo Geada “um cineasta verdadeiramente iconoclasta”, um realizador que começou por ser crítico de cinema em várias publicações, como Vértice, Seara Nova, Rádio & Televisão e Cinéfilo, e acabou atrás das câmaras desafiado pelo ator e realizador Artur Semedo.

Eduardo Geada também participou no filme coletivo “As Armas e o Povo” (1974) e assinou, entre outros, “Lisboa, o direito à cidade” e “O Funeral do Patrão” (1975), e “A Santa Aliança” (1977), sobre o Período Revolucionário em Curso (PREC), e “Mariana Alcoforado” (1979), filme que abriu caminho a que outros textos literários tivessem uma adaptação para cinema e televisão.

Além de ter sido crítico de cinema e de ter filmado, Eduardo Geada também publicou várias obras de reflexão crítica sobre cinema, como por exemplo “O cinema espectáculo” e “O poder do cinema”, frutos de quase 30 anos dedicados ao ensino.

“Demasiado rebelde e politizado para integrar o Novo Cinema e já muito envolvido na prática e no pensamento do cinema inconformista para se aliar à geração de 1980”, Eduardo Geada produziu uma filmografia “que não pode ser dissociada do seu pensamento enquanto crítico e do seu trabalho enquanto académico”, escreve a Cinemateca Portuguesa na nota de programação.

Eduardo Geada, que está prestes a completar 80 anos, estará presente no dia 12 para a abertura da retrospetiva e apresentação do DVD “Sofia e a Educação Sexual”. No dia 21, participará numa conversa com o público sobre a sua obra.