O apoio financeiro será atribuído no âmbito do Programa Cultura, financiado pelo Mecanismo Financeiro do Espaço Económico Europeu - EEA Grants, e o protocolo é assinado na terça-feira na Cinemateca Portuguesa, em Lisboa.

O financiamento, a utilizar durante quatro anos, servirá para pôr em prática o projeto "FILMar - Digitalização do Património Cinematográfico", para digitalizar filmes portugueses dos arquivos da Cinemateca, em vários suportes e formatos analógicos, que estejam relacionados com a temática do mar.

"Vai permitir adquirir equipamentos para fazer a digitalização, contratar recursos humanos e fazer a divulgação deste património português, a nível nacional e no âmbito da parceria com o Film Institute de Oslo", explicou Graça Fonseca.

Este apoio financeiro deverá reforçar a capacidade do atual laboratório fílmico da Cinemateca, localizado no Arquivo Nacional de Imagens em Movimento (ANIM), em Bucelas, e que está em risco, sobretudo por constrangimentos administrativos para a sua utilização, tal como tem alertado publicamente a direção do organismo.