É um dos filmes mais antecipados neste final do ano em Portugal, "Blackbird - A Despedida". Em exclusivo nacional, o Cinetendinha foi ao País Basco falar com o seu realizador, Roger Michell, alguém que se mostra perplexo com o sistema do lobby para os Óscares.

Neste Cinetendinha cabe ainda um cheirinho dos Caminhos do Cinema Português de Coimbra, com a antestreia de "Submissão", de Leandro António e uma sugestão de um inédito francês, "Queria Ter alguém à Minha Espera num Sítio Qualquer", com Jean-Paul Rouve.