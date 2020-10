Patrocinado por

O Cinetendinha, magazine de cinema do crítico Rui Pedro Tendinha, está disponível no SAPO Mag. Não perca a edição desta semana com sugestões de cinema para ver em sala e em casa. Veja o vídeo.

O Cinetendinha propõe uma viagem pelas curtas (e não só) do Festival Ymotion, o festival de cinema jovem de Famalicão. Espaço ainda para a antestreia de "O Último Banho", a estreia nas longas de David Bonneville. Nas sugestões caseiras, todos os caminhos vão dar a "Zé Pedro Rock n' Roll", homenagem sincera ao eterno líder dos Xutos. Newsletter Fique a par de todas as novidades do SAPO Mag. Semanalmente. No seu email. Subscrever Já subscrevi Notificações Os temas quentes do cinema, da TV e da música estão nas notificações do SAPO Mag. Subscrever Na sua rede favorita Siga-nos na sua rede favorita. Instagram