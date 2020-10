Patrocinado por

O Cinetendinha, magazine de cinema do crítico Rui Pedro Tendinha, está disponível no SAPO Mag. Não perca a edição desta semana com sugestões de cinema para ver em sala e em casa. Veja o vídeo.

Um novo festival com um conceito inovador em Portugal: só se mostram filmes premiados dos outros festivais. Destaque para "Eternal Night", da Hungria, o grande vencedor em Oliveira de Azeméis e uma série de curtas feitas por cineastas veteranos oliveirenses. Como sempre, Rui Pedro Tendinha destaca no MEO Videoclube um filme, neste caso "PROXIMA- O ESPAÇO ENTRE NÓS", com Matt Dillon e Eva Green.