O Cinetendinha, magazine de cinema do crítico Rui Pedro Tendinha, está disponível no SAPO Mag. Não perca a edição desta semana com sugestões de cinema para ver em sala e em casa. Veja o vídeo.

Numa semana em que estreia "Os Conselhos da Noite", o Cinetendinha foi até Braga para conhecer melhor os locais de uma das mais agradáveis surpresas do ano. A atriz Marta Carvalho e o realizador José Oliveira são os cicerones. No MEO Videoclube todos os caminhos vão dar ao espantoso "As Ondas", de Trey Edward Shults.