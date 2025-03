O Círculo de Belas Artes de Madrid exibe esta semana dois documentários num ciclo de cinema com o título "Luís Miguel Cintra x Sofia Marques", dedicado ao trabalho do encenador e ator português, cofundador do Teatro da Cornucópia.

"Verdade ou consequência?" (2023) e "Ilusão" (2014), da atriz e realizadora Sofia Marques, serão exibidos na quarta e na quinta-feira, no Cine Estúdio do Círculo de Belas Artes de Madrid, num "ciclo dedicado a Luís Miguel Cintra e Sofia Marques" em que as duas obras "exploram a relação íntima entre o teatro e a vida", segundo a informação divulgada pela instituição.

Na quarta-feira, após a projeção de "Verdade ou consequência?", haverá no mesmo espaço uma conversa com Luís Miguel Cintra, Sofia Marques e o cineasta espanhol Pablo Llorca.

Os dois documentários que integram este ciclo venceram o Prémio do Público do Festival Doclisboa.

O primeiro a ser exibido, "Verdade ou consequência?", foi produzido pela C.R.I.M., com apoio financeiro do Instituto do Cinema e do Audiovisual (ICA).

Neste documentário, Sofia Marques, que trabalhou como atriz no Teatro da Cornucópia, em Lisboa, ao longo de 20 anos, "parte à procura de ‘uma das pessoas mais importantes e queridas’ da sua vida" e "constrói um íntimo e delicado retrato do ator e encenador Luis Miguel Cintra, num filme que vai além da figura do ator, numa viagem pela matéria e a memória do teatro, do cinema e da própria vida", segundo a C.R.I.M..

Além de ter recebido o Prémio do Público do Doclisboa, "Verdade ou Consequência?" foi nomeado para o galardão de melhor documentário dos Prémios Sophia, atribuídos anualmente pela Academia Portuguesa de Cinema.

Quanto a "Ilusão", também de Sofia Marques, acompanhou ao longo de três meses a encenação do espetáculo com o mesmo nome, no Teatro da Cornucópia, a partir de textos de Federico García Lorca.

Foi um espetáculo "muito distinto dos anteriores da companhia, pois do seu elenco fizeram parte 59 não-atores, amadores e estudantes de teatro", como destacou a C.R.I.M. recentemente, numa nota de imprensa.

"Sofia Marques documenta esta singular experiência, ao mesmo tempo que dá a conhecer a forma como Luís Miguel Cintra acolhe, recebe e dirige os seus novos cúmplices para construir e dar vida à ‘Ilusão’ de Lorca", acrescentou a produtora, numa nota de imprensa sobre o ciclo de cinema no Círculo de Belas Artes de Madrid.

O Círculo de Belas Artes de Madrid é uma entidade cultural privada sem fins lucrativos declarada de "utilidade pública" pelas autoridades espanholas.

Segundo a informação disponível na página na internet da instituição, foi fundado em 1880 e é considerado "um dos centros culturais privados mais importantes da Europa", desenvolvendo um trabalho "de alcance internacional no campo da criação e da difusão cultural".

O Teatro da Cornucópia foi fundado em 1973 em Lisboa, por Luís Miguel Cintra e Jorge Silva Melo, que morreu em 2022.

Até ao encerramento, em 2016, a Cornucópia foi dirigida por Luís Miguel Cintra.

A estreia deu-se com a peça "O Misantropo", de Molière, a 13 de outubro de 1973 no antigo Teatro Laura Alves, na Rua da Palma, em Lisboa.

Em 1975, a companhia mudou-se para o Teatro do Bairro Alto (antigo Centro de Amadores de Ballet), onde permaneceu até fechar portas.

Em quatro décadas, centrou-se sobretudo na dramaturgia contemporânea.

Luís Miguel Cintra, Prémio Pessoa 2005, dedicou grande parte da vida ao Teatro da Cornucópia e retirou-se dos palcos em 2015 por razões de saúde.