A um mês da estreia nos cinemas , foi divulgado esta quarta-feira um novo trailer de "Velocidade Furiosa X", onde a portuguesa Daniela Melchior se junta à ação e cuja rodagem passou pelo nosso país.

Com um segundo filme a concluir a popular saga em 2024, "começa o fim da estrada" é como o capítulo que chega aos cinemas a 18 de maio é oficialmente apresentado.

TRAILER ORIGINAL.



A sinopse oficial recorda a história desde 2001: "Ao longo de várias missões com probabilidades ínfimas de sucesso, Dom Toretto (Vin Diesel) e a sua família, foram mais espertos, mais corajosos e mais velozes do que os adversários que encontraram no caminho. Agora, eles confrontam o rival mais letal com que já se cruzaram: uma aterradora ameaça que emerge das sombras do passado, movida pela fome de vingança e determinada a romper com esta família e destruir tudo e todos que Dom ama, para sempre".

O estúdio confirmou oficialmente a ligação com a história de "Velocidade Furiosa 5", quando "Dom e a sua equipa neutralizaram o nefasto e poderoso traficante de droga brasileiro, Hernan Reyes (Joaquim de Almeida), e delapidaram o seu império numa ponte do Rio de Janeiro".

"O que eles não sabiam é que o filho de Reyes, Dante (Jason Momoa), assistiu a tudo, e passou os últimos 12 anos a desenhar um plano que faria Dom pagar o maior dos preços. O plano de Dante irá espalhar a família de Dom desde Los Angeles às catacumbas de Roma, desde o Brasil a Londres e desde Portugal à Antártida. Novas alianças serão formadas e antigos inimigos ressurgirão. Mas tudo muda quando Dom descobre que o seu filho de oito anos (Leo Abelo Perry) é o alvo final da vingança de Dante", conclui a sinopse.

Após a desistência no início da rodagem de Justin Lin, que dirigiu vários episódios da saga, na realização de "Velocidade Furiosa X" surge o francês Louis Leterrier, que dirigiu, entre outros, “Mestres da Ilusão” e “O Incrível Hulk”.

Entre veteranos e estreantes, o elenco daquele que é descrito como "um dos filmes mais caros de sempre" junta ainda Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Ludacris, Jordana Brewster, Nathalie Emmanuel, Scott Eastwood, Charlize Theron, Helen Mirren, Brie Larson, Cardi B, Michael Rooker, Alan Ritchson, Jason Statham, Sung Kang, John Cena e e Joaquim de Almeida.