Foi divulgado esta terça-feira o primeiro trailer de "Creed III", que chegará aos cinemas a 2 de março de 2023.

Depois de ter acertado as contas do passado com Ivan Drago de "Rocky IV" em "Creed II", não se confirmam as especulações dos fãs à volta de alguém relacionado com Clubber Lang (Mr. T) de "Rocky III": o próximo antagonista nos ringues de Adonis “Donnie” Creed (Michael B. Jordan) não parece estar ligado aos filmes anteriores, mas é alguém do seu próprio passado e praticamente da família.

Pai de uma filha, Creed passou os últimos sete anos no auge, ao mesmo tempo que a sua esposa Bianca (Tessa Thompson) encontrou sucesso como cantora... até que reaparece na sua vida Damian Anderson, um amigo da adolescência que era praticamente um irmão.

Após meses de secretismo, fica-se a saber qual a personagem de Jonathan Majors (que será o futuro vilão Kang no Universo Cinematográfico Marvel): um homem que passou 18 anos na prisão e que está pronto a recomeçar no boxe, onde era, como recorda, o melhor pugilista entre os dois e nunca teve "a oportunidade de o provar".

"Não há inimigo como o passado" no trailer e o slogan "Não podes fugir do passado" revelado com os posters divulgados ontem sintetizam o que está para chegar, um confronto inevitável nos ringues que será por mais do que um cinto de campeão: "Tenta imaginar metade da tua vida numa cela a ver outra pessoa a viver a tua vida. Vou tirar-te tudo".

A história vem de Ryan Coogler, realizador e co-argumentista do primeiro "Creed" (2015), juntamente com o irmão Keenan Coogler e Zach Baylin (de "King Richard"), com os dois últimos a receberem o crédito oficial do argumento.

Pela primeira vez sem Sylvester Stallone na saga, "Creed III" também será a estreia de Michael B. Jordan atrás das câmaras e no elenco regressam atores dos filmes anteriores, como Phylicia Rashad, Wood Harris, Florian Munteanu, o antigo pugilista Tony Bellew e, em estreia, Canelo Álvarez.

TRAILER LEGENDADO.