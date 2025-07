O trailer de "O Pátio da Saudade", o novo filme de Leonel Vieira e protagonizado por Sara Matos, foi divulgado na terça-feira.

Além de descrever "uma comédia imperdível que exalta a tradição e a identidade portuguesa", o comunicado oficial pela distribuidora NOS eleva a expectativa ao recordar que o realizador regressa ao cinema depois de ter feito em 2015 "O Pátio das Cantigas", a nova versão do clássico da comédia de 1942 que se tornou o filme português mais visto de sempre nos cinemas, com mais de 600 mil espectadores.

"Vanessa (Sara Matos), uma atriz de televisão, recebe a inesperada notícia da morte de uma tia afastada do Porto, que lhe deixou em testamento um antigo teatro em ruínas, símbolo dos tempos dourados da Revista à Portuguesa. Apesar das insistências do seu agente, Tozé Leal, para vender o edifício, Vanessa sente-se profundamente ligada à memória do teatro e decide reunir os amigos Joana e Ribeiro para montar um espetáculo capaz de ressuscitar a antiga glória do teatro. No entanto, a sua ambição enfrenta a resistência de Armando, proprietário de um teatro rival que fará de tudo para travar este sonho", resume a sinopse oficial da história, escrita pelo próprio realizador com Alexandre Rodrigues, Manuel Prates e Aldo Lima.

Rodado em cenários reais da capital, no elenco de "O Pátio da Saudade" destacam-se nomes bem conhecidos do grande público, vindos do cinema, TV e teatro, como Ana Guiomar, Manuel Marques, José Pedro Vasconcelos, José Raposo, Gilmário Vemba, José Martins, Alexandra Lencastre, José Pedro Gomes, Aldo Lima e Carlos Cunha.

A estreia nos cinemas nacionais está anunciada para 14 de agosto.

VEJA O TRAILER.