"Novocaine", uma comédia de ação com Jack Quaid no papel de um empregado bancário que não consegue sentir dor, liderou as bilheteiras norte-americanas no seu fim de semana de estreia, revelou o observador da indústria Exhibitor Relations no domingo, mas as vendas de bilhetes em geral foram brutalmente lentas.

Também já nos cinemas portugueses, o filme arrecadou cerca de 8,7 milhões de dólares (quase oito milhões de euros) de sexta a domingo, ficando abaixo dos 10 milhões desejados pelo estúdio Paramount — uma das estreias com menos receita de bilheteira a ficar no topo, pelo menos desde os momentos mais baixos da pandemia, de acordo com a revista Variety.

Caindo para o segundo lugar ficou "Mickey 17", uma comédia de humor negro de Bong Joon-ho, o realizador vencedor dos Óscares com Parasitas", a ficar pelos 7,51 milhões de dólares (6,89 milhões de euros).

Robert Pattinson interpreta Mickey, que se voluntaria para missões espaciais perigosas e, após morrer, é repetidamente "reimpresso" para ser enviado novamente. No elenco destacam-se ainda Steven Yeun, Toni Collette e Mark Ruffalo.

Com 90,4 milhões de dólares acumulados a nível mundial até domingo, fontes de estúdios rivais disseram à Variety que a produção que custou 118 milhões e mais 80 em marketing precisava de ganhar entre 275 e 300 para gerar lucro só na salas.

"Black Bag", um 'thriller' de espionagem do vencedor dos Óscares Steven Soderbergh com Michael Fassbender e Cate Blanchett, estreou em terceiro lugar, com 7,5 milhões de dólares. Também já está nas salas portuguesas.

"Capitão América: Admirável Mundo Novo", da Marvel e Disney, ficou em quarto lugar, com mais 5,5 milhões de dólares (5,05 milhões de euros)

O mais recente capítulo do Universo Cinematográfico Marvel, protagonizado por Anthony Mackie e Harrison Ford, arrecadou até agora 388,5 milhões de dólares em todo o mundo (cerca de 356,5 milhões de euros). Houve várias refilmagens, mas fontes da Marvel mantêm que o orçamento ficou à volta dos 180 milhões de dólares, ligeiramente menos caro do que outros títulos do estúdio, e mais cerca de 100 em marketing, o que significa que precisa de 425 a 450 milhões para os estúdios terem retorno do seu investimento só com as salas de cinema.

"Looney Tunes: Daffy & Porky Salvam o Mundo", que chega a Portugal a 24 de julho, uma nova animação com as personagens dos Looney Tunes, estreou em quinto lugar, com apenas 3,2 milhões de dólares (2,94 milhões de euros).

Os donos dos cinemas contam agora os dias para voltarem a receber muitos espectadores para a estreia da nova versão em imagem real da Disney de "Branca de Neve" esta semana, seguida logo a seguir por "Um Filme Minecraft": as previsões para ambos estão acima dos 50 milhões de dólares no mercado doméstico.