Um dos próximos projetos na muito ocupada agenda de Glen Powell será com Judd Apatow.

O género, como não podia deixar de ser, é a comédia, ou não se tratasse do realizador de alguns dos títulos mais marcantes do género dos últimos 20 anos, como "Virgem aos 40 Anos" (2005), "Um Azar do Caraças" (2007), "Aguenta-te aos 40!" (2012), "Descarrilada" (2015) e "O Rei de Staten Island" (2020).

Segundo a imprensa especializada, o interesse é tanto que o estúdio Universal Pictures está a acelerar o desenvolvimento do projeto.

Ainda em título oficial, a história vai passar-se no mundo da música country, com Glen Powell no papel de uma estrela que já viu melhores dias.

Mas o ator, que viu a popularidade disparar em Hollywood com "Top Gun: Maverick" (2022), "Todos Menos Tu" (2023) e "Tornados" (2024), não se fica pelo trabalho à frente das câmaras: está a escrever o argumento com Judd Apatow, tal como aconteceu com a comédia negra "Assassino Profissional" (2023), onde dividiu o crédito com o realizador Richard Linklater.