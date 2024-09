Judd Apatow encontrou o seu próximo projeto como realizador e a apoiá-lo tem um grande produtor como Steven Spielberg.

"Cola Wars" ["Guerra das Colas", em tradução literal] será o título do filme sobre a famosa guerra comercial em meados dos 1980 da Pepsi para tentar acabar com o 'reinado' de um século da Coca-Cola no mercado americano.

O projeto está numa fase muito inicial: a proposta foi comprada por um milhão de dólares pelo estúdio Sony apenas em abril.

Com o sucesso de bilheteira de "Descarrilada" no já distante ano de 2015, Apatow regressa a uma produção para o cinema de um grande estúdio de Hollywood e Spielberg envolve-se através da sua produtora Amblin Entertainment.

Os argumentistas de "Cola Wars" são Ben Queen e Jason Shuman: o primeiro foi argumentista de "Carros 2" e "Carros 3" para a Pixar, o segundo é o criador e argumentista de “Acapulco”, a série de sucesso da Apple TV+.