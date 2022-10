As estreias do filme de terror "Sorri" e da comédia romântica "Bros - Uma História de Amor" tiveram sortes muito diferentes nas salas de cinema norte-americanas no último fim de semana.

Inicialmente produzido para streaming e com um orçamento de apenas 17 milhões de dólares antes das despesas de marketing, "Sorri" ultrapassou as expectativas e arrecadou 22 milhões.

Também já nos cinemas portuguesas, esta é a melhor estreia nas salas de um filme desde "Bullet Train" com Brad Pitt no início de agosto e será, à sua dimensão, um dos títulos mais rentáveis para um estúdio de Hollywood em 2022.

Pelo contrário e apesar das críticas positivas e das boas reações do público, assim como uma forte campanha de marketing, a estreia de "Bros - Uma História de Amor" ficou pelos 4,8 milhões, quando as (baixas) expectativas do estúdio apontavam para os 8 a 10 milhões.

Produzido por Judd Apatow e com estreia portuguesa anunciada apenas para 24 de novembro, “Bros” é uma comédia romântica centrada em dois homens promovida como a primeira produção de um grande estúdio de Hollywood em que os atores do elenco principal são da comunidade LGBTQ+.

Mas nos EUA, o principal impacto nas bilheteiras ficou-se pelas cidades mais liberais: Nova Iorque, Los Angeles e São Francisco, seguido de Chicago.

Billy Eichner, um dos atores principal e argumentista, reagiu ainda no domingo à tarde nas redes sociais aos resultados desastrosos, culpando o público heterossexual e a homofobia.

Revelando ter estado numa sala de cinema com lotação esgotada e as boas reações ao filme dos críticos e espectadores, mas também que o estúdio teve de convencer uma cadeia de cinemas a não retirar o trailer por causa do "conteúdo gay", escreveu que "infelizmente, este é o mundo em que vivemos".

"As pessoas heterossexuais, principalmente em certas zonas do país, simplesmente não apareceram para ver 'Bros'. E isso é dececionante, mas é o que é", continuou.

E deixou um apelo: "Todos os que não são uns esquisitos homofóbicos deviam ir ver 'Bros' esta noite. Irão divertir-se imenso. E é especial e excecionalmente importante ver esta história específica no grande ecrã, principalmente para as pessoas 'queer' que não têm essa oportunidade com frequência. Adoro tanto este filme".