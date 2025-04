Tom Cruise vai regressar ao Festival de Cinema de Cannes para apresentar o mais recente e último filme da saga “Missão: Impossível”, juntando-se a Robert De Niro e à atriz francesa Juliette Binoche entre as grandes estrelas confirmadas.

A presença de Cruise, três anos depois de ter iluminado a Riviera Francesa ao promover "Top Gun: Maverick", é uma grande conquista para os organizadores do festival.

O oitavo "Missão: Impossível", com um novo trailer revelado na segunda-feira, é um dos potenciais sucessos de bilheteira mais aguardados do ano e está previsto para ser lançado nos cinemas de todo o mundo a partir de 17 de maio.

“Após quase três décadas de emoções, acrobacias e reviravoltas, ‘Missão: Impossível – O Ajuste de Contas Final’ promete proporcionar uma experiência cinematográfica inesquecível”, afirmou o festival em comunicado.

VEJA O TRAILER LEGENDADO.



Na segunda-feira, a organização anunciara que Robert De Niro, estrela de títulos como "O Padrinho, Parte II", "Taxi Driver", "O Touro Enraivecido" e "Tudo Bons Rapazes", vai receber uma Palma de Ouro honorária na cerimónia de abertura do principal festival de cinema do mundo, a 13 de maio.

A presidente de Cannes, Iris Knobloch, e o seu diretor de longa data Thierry Frémaux revelarão a seleção de filmes em competição e outras estreias importantes numa conferência de imprensa em Paris na quinta-feira.

A indústria está a fervilhar de especulações sobre quem comparecerá um mês antes do lançamento da passadeira vermelha na Croisette à beira-mar, em Cannes.

Os cinemas estão desesperados por algum poder das estrelas e novos filmes cintilantes após uma série de fracassos dispendiosos em Hollywood nos primeiros meses de 2025.

A lista inclui a versão em imagem real da Disney “Branca de Neve”, a sequela de super-heróis da Marvel “Capitão América: Admirável Mundo Novo” e o bizarro filme de ficção científica “Mickey 17”.

Lançado na semana passada, "Um Filme Minecraft" foi mal recebido pelos críticos, mas pode ajudar a dissipar a tristeza após um fim de semana de estreia recordista nas bilheteiras dos cinemas da América da Norte e a nível internacional.

Possíveis presenças

A liderar o júri de Cannes este ano estará a lenda do cinema francês Juliette Binoche, que entregará a famosa Palma de Ouro para o melhor filme.

Cerca de 20 títulos devem competir na secção principal, procurando imitar o sucesso do vencedor do ano passado, "Anora", de Sean Baker, consagrado com cinco Óscares a 2 de março.

Pensa-se que Terrence Malick, que ganhou a Palma de Ouro por “A Árvore da Vida” há 14 anos, deverá regressar com um projeto há muito aguardado inspirado em histórias bíblicas.

Outros veteranos do festival também poderão regressar, como Jim Jarmusch ("Homem Morto", "Flores Partidas"), cujo último filme é protagonizado por Cate Blanchett e Adam Driver.

Wes Anderson também reuniu outro elenco recheado de estrelas para seu último filme, “O Esquema Fenício”, com Benicio Del Toro, Tom Hanks e Scarlett Johansson.

Johansson poderá trazer uma lufada de ar fresco ao festival apresentando a sua estreia como realizadora, “Eleanor the Great”.

Outra atriz que se tornou realizadora, Kristen Stewart, também completou recentemente a sua primeira longa-metragem.

OseEspecialistas também sugeriram que Ari Aster, o novo mestre do terror americano, conhecido pelos seus filmes arrepiantes "Hereditário" e "Midsommar", poderá fazer a sua estreia em Cannes com um filme protagonizado por Joaquin Phoenix e Emma Stone.

Três realizadoras francesas, Julia Ducournau (vencedora da Palma de Ouro em 2021 por "Titane"), Rebecca Zlotowski ("Os Filhos dos Outros", "Uma Rapariga Fácil") ou Alice Winocour, que fez um filme sobre a Semana da Monda de Paris com Angelina Jolie, também foram citadas como candidatas.

Cineastas russos exilados como Kirill Serebrennikov, Andrey Zvyagintsev e o talento em ascensão Kantemir Balagov também poderão participar.

O festival ainda não anunciou o filme de abertura no dia 13 de maio nem a composição completa do júri.

“Missão: Impossível” será exibido no segundo dia, 14 de maio.