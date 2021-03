Os nomeados para a 93.ª edição dos Óscares começam a ser conhecidos pouco depois das 12h00 (12h19, hora de Lisboa), numa transmissão global em direto nas redes sociais da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas.

ACOMPANHE O ANÚNCIO EM DIRETO ABAIXO (e siga ao minuto este artigo do SAPO Mag que estará em permanente atualização com a lista de todos os nomeados):

A apresentação é conduzida virtualmente por Nick Jonas e Priyanka Chopra e, adianta a imprensa da Índia, a partir da sua casa em Londres, onde o casal está atualmente a residir enquanto a atriz trabalha num filme.

Esta novidade é mais uma consequência da pandemia, que já adiou a cerimónia de 28 de fevereiro para 25 de abril (num formato ainda por anunciar) e fará com que filmes que praticamente não foram vistos no grande ecrã e pouco conhecidos pelos espectadores estejam na corrida aos prémios mais importantes e mediáticos do cinema.

O casal começa por anunciar nove categorias: os Atores Secundários, Guarda-Roupa, Banda Sonora, Curtas de Animação e Imagem real, Som e o Argumento Adaptado e Original.

Após um pequeno intervalo, são anunciadas a partir das 12h31 as outras categorias, incluindo as mais mediáticas, como Ator, Atriz, Realização e Melhor Filme.

Sem a presença de filmes portugueses, as nomeações devem confirmar o domínio do streaming "acelerado" pela pandemia: a Netflix deverá entrar na corrida com "Mank", "Os 7 de Chicago" e "Ma Rainey: A Mãe do Blues", enquanto a Amazon espreita com "Uma Noite em Miami..." e “Som do Metal”.

Com mais diversidade, nas histórias e em quem as conta à frente e atrás das câmaras, outros favoritos da temporada de prémios são "Nomadland - Sobreviver na América", "Uma Miúda com Potencial", "Minari", "O Pai" e "Judas e o Messias Negro".

Nick Jonas e Priyanka Chopra também irão certamente anunciar a sexta mulher em 93 anos nomeada para Melhor Realização: Chloé Zhao.

Pode ainda fazer-se história pois Emerald Fennell ("Uma Miúda com Potencial") e Regina King ("Uma Noite em Miami...") têm legítimas esperanças de entrar na corrida na categoria.

Entre os atores, será certamente confirmada a nomeação a título póstumo de Chadwick Boseman para Melhor Ator por "Ma Rainey: A Mãe do Blues", com a possibilidade de conseguir o feito de acumular com a presença nos secundários por "Da 5 Bloods: Irmãos de Armas".

Outras presenças prováveis nos atores principais devem ser as de Riz Ahmed (“Som do Metal”), Anthony Hopkins (“O Pai”) e Gary Oldman (“Mank”), Carey Mulligan (“Uma Miúda com Potencial”), Vanessa Kirby (“Pieces of a Woman”), Frances McDormand (“Nomadland”) e Viola Davis ("Ma Rainey"), enquanto nos secundários destacam-se Daniel Kaluuya (“Judas e o Messias Negro”), Sacha Baron Cohen (“Os 7 de Chicago”), Maria Bakalova ("Borat, O Filme Seguinte), Amanda Seyfried ("Mank") e Olivia Colman ("O Pai").

Cerimónia é uma situação "fluída"

A 10 de fevereiro, a Academia anunciou que a cerimónia seria "em direto do Dolby Theatre de Los Angeles e vários locais", mas parece que o seu formato ainda não está definido e nem sequer se sabe se terá anfitrião.

No início de dezembro, anunciava-se "uma equipa de sonho que responderá diretamente a estes tempos" para produzir o espetáculo que incluía o realizador Steven Soderbergh, que viu um dos seus filmes, "Contágio", ganhar uma nova popularidade por antecipar o distanciamento social, hospitais improvisados e disputas por curas de eficácia duvidosa muito antes da COVID-19 torná-los realidade.

A imprensa especializada americana garante que a situação se mantém fluída.

Por exemplo, apesar do sinal de otimismo com a ordem para reabrir os cinemas em Los Angeles esta segunda-feira, o consenso é que o Dolby Theatre deverá ser usado de alguma forma, mas não poderá albergar a cerimónia: distanciamento social é a prioridade e sabe-se que os engarrafamentos de multidões não acontecem apenas na passadeira vermelha.

A solução poderá passar por "quanto maior, melhor": na terça-feira (9), o Deadline Hollywood avançava que a Academia e o canal ABC estão seriamente a ponderar a mudança para a Union Station, a principal estação ferroviária de Los Angeles, que acreditam permitir a segurança e distância de nomeados, estrelas e público.

O que se pode ter a certeza é que a organização tudo fará para evitar que os maiores prémios de cinema do mundo acabem como o que se viu em cerimónias virtuais como as dos Globos (28 de fevereiro) e Critics' Choice Awards (7 de março): a ausência de estrelas e do seu glamour na passadeira vermelha, nomeados em casa em roupa formal, pijamas ou hoodies (sim, estamos a falar da moda lançada por Jason Sudeikis) e os vencedores a agradecer prémios em instáveis ligações por Zoom foi uma mistura bizarra que gerou pouco entusiasmo e péssimas audiências.

Portugal? Ainda não é este ano

Ao contrário do ano passado, quando "Tio Tomás - A Contabilidade dos Dias", de Regina Pessoa, chegou à “short-list” de 10 candidatos para Melhor Curta-Metragem de Animação, e "Klaus", onde trabalharam portugueses, chegou à nomeação para o Óscar de Melhor Filme de Animação, o interesse "nacional" no anúncio das nomeações é muito menos especial.

A única esperança de "representação" portuguesa reside na possível nomeação na mesma categoria do americano "Kapaemahu": com realização de Hinaleimoana Wong-Kalu, Dean Hamer e Joe Wilson, o trabalho conta com a direção de animação de Daniel Sousa.

Nascido em Cabo Verde em 1974 e radicado nos EUA há muitos anos, viveu em Portugal até à adolescência e mantém a nacionalidade. O também realizador até já esteve na corrida às estatuetas em 2014, na mesma categoria, com "Feral".

Pelo caminho ficou "Vitalina Varela", de Pedro Costa, ausente dos finalistas para o Óscar de Melhor Filme Internacional, aumentando para 37 o recorde negativo de Portugal como o país que mais vezes submeteu candidaturas sem chegar às nomeações.

Aconteceu o mesmo com o candidato da Palestina, "Gaza, mon amour", dos irmãos Tarzan Nasser e Arab Nasser, que contou com coprodução portuguesa.

A situação não correu melhor na lista dos 10 finalistas para a categoria de Melhor Curta-Metragem de Animação, com a ausência de "Altotting", uma co-produção internacional em que estava incluída a produtora portuguesa Ciclope Filmes e contou com a cineasta Regina Pessoa na direcção artística e de animação; "Elo", de Alexandra Ramires, produzido pelo estúdio Bando à Parte e co-produzido pelo estúdio Providences (França); e "Purpleboy", de Alexandre Siqueira, também da Bando à Parte e co-produzido por estúdios belgas e franceses.