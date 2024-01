Após liderar a corrida à próxima cerimónia dos Óscares, "Oppenheimer" vai regressar às salas de cinemas portuguesas.

A distribuidora Cinemundo confirmou que o filme de Christopher Nolan com 13 nomeações estará já esta quinta-feira e durante uma semana no formato IMAX e ainda noutros cinemas a nível nacional.

No mesmo dia, chega ao grande ecrã em Portugal o segundo mais nomeado: "Pobres Criaturas", de Yorgos Lanthimos, com participação portuguesa que inclui um fado de Carminho, na corrida em 11 categorias, incluindo Melhor Filme, Realização, Atriz (Emma Stone) e Ator Secundário (Mark Ruffalo) e Argumento Adaptado.

Com 10 nomeações anunciadas na terça-feira, incluindo Melhor Filme, Realização (Martin Scorsese), Atriz (Lily Gladstone) e Ator Secundário (Robert DeNiro), mas sem Leonardo DiCaprio para Melhor Ator, "Assassinos da Lua das Flores" está disponível na Apple TV+.

Na plataforma HBO Max já está disponível "Barbie", a outra metade do fenómeno "Barbenheimer", que chegou às oito nomeações, como Melhor Filme, Ator Secundário (Ryan Gosling), Atriz Secundária (America Ferrera), Argumento Adaptado, e as canções "What Was I Made For?" e "I'm Just Ken", mas com as controvérsias ausências de Margot Robbie para Melhor Atriz e Greta Gerwig para Melhor Realização.

Com sete nomeações, "Maestro" está disponível na Netflix, a plataforma onde também se podem ver por exemplo "A Sociedade da Neve" (Melhor Filme Internacional e Caracterização), "Nimona" (Melhor Filme de Animação), "Rustin" (Melhor Ator para Colman Domingo) e "Nyad" (Melhor Atriz para Annette Bening e Atriz Secundária para Jodie Foster).

Já nos cinemas desde 18 de janeiro está "A Zona de Interesse", de Jonathan Glazer, que recebeu cinco nomeações: Filme, Filme Internacional, Realização, Argumento Adaptado e Som.

Também em cinco categorias está o francês "Anatomia de uma Queda", de Justine Triet (nomeada para Melhor Realização e Argumento Original), que chega a Portugal a 1 de fevereiro.

Ainda com cinco nomeações, com destaque para Filme, Ator Principal (Paul Giamatti) e Atriz Secundária (Da’Vine Joy Randolph), "Os Excluídos", de Alexander Payne, só chega aos ecrãs portugueses a 14 de fevereiro, mas ver "American Fiction", de Cord Jefferson, e os trabalhos dos nomeados para Ator (Jeffrey Wright) e Ator Secundário (Sterling K. Brown) só através da Amazon Prime Video e outras plataformas digitais (a data de referência internacional é 6 de fevereiro).

Com duas nomeações (Filme e Argumento Original), "Vidas Passadas", de Celine Song, tem estreia portuguesa anunciada para 8 de fevereiro.