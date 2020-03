O festival de cinema de animação Monstra e a Festa do Cinema Italiano, previstos para as próximas semanas, foram adiados por causa das medidas restritivas relacionadas com o Coronavírus, foi hoje anunciado.

O Festival de Animação de Lisboa - Monstra, a cumprir duas décadas, deveria decorrer de 18 a 29 de março, em várias salas de Lisboa, mas foi adiado "e provavelmente vai ser realizado noutros moldes", disse à agência Lusa fonte da organização.

A 13.ª da Festa do Cinema Italiano deveria iniciar-se a 1 de abril, em Lisboa, e em mais de uma dezena de cidades, mas foi adiada "para uma data a anunciar em breve", revelou a organização do evento, da responsabilidade da Associação Il Sorpasso, com o apoio de várias entidades, entre as quais a Embaixada de Itália, o Instituto Italiano de Cultura de Lisboa e a Câmara Municipal de Lisboa.