De acordo com a informação divulgada pela organização, a Festa do Cinema Italiano decorrerá até 17 de abril, nas salas do Cinema São Jorge, El Corte Inglès, Cine-Teatro Turim, Cinema Fernando Lopes e na Cinemateca Portuguesa, estendendo-se ainda a mais de 20 cidades do país.

O filme de abertura, “A Grande Ambição”, narra a vida do histórico líder do Partido Comunista Italiano (PCI) e uma das figuras mais marcantes do século XX italiano, contando com Elio Germano, vencedor do prémio de melhor ator no Festival de Roma, no papel principal.

O filme chega a Portugal pela Risi Film e será brevemente exibido em salas nacionais.

Em abril, e em colaboração com a Cinemateca Portuguesa, apresenta-se o ciclo “Antonio Pietrangeli, esse desconhecido", uma retrospetiva integral deste cineasta “brilhante”, que permanece ainda hoje “bastante marginal e secreto no panorama do cinema italiano”.

A obra de Antonio Pietrangeli (1919-1968) pontua a transição entre o neorrealismo e a ‘commedia all’italiana’, e destaca-se pelo seu olhar sobre a condição humana, em particular a das mulheres, retratadas com uma combinação de realismo e poesia.

A anteceder o festival, acontece um conjunto de eventos, denominado AperiFestas, que convidam a entrar no espírito, através não só do cinema, mas também poesia, música e gastronomia italiana.

Haverá uma noite de quiz e pizza, “Quizza no Māteria Pizza & Amore”; uma sessão do filme “Quanto Basta” no espaço atmosfera m do Montepio e inserido num ciclo de cinema sobre gastronomia; a 3.ª edição de Poesiaperta, dedicada à obra de Mariangela Gualtieri no Liquid Love; e o Lasciatemi Cantare! - Karaoke à italiana e DJ ‘set’, na Casa do Comum.

Ainda antes do arranque do festival, estreia-se a 13 de março nas salas de cinema do país “Confidência”, de Daniele Luchetti, que foi o filme de encerramento da última edição da Festa do Cinema Italiano.

O realizador de “Laços”, “A Nossa Vida” e “O Meu Irmão é Filho Único”, entre outros, adapta aqui uma novela ‘best seller’ de um dos mais emblemáticos escritores italianos da atualidade, Domenico Starnone, para realizar “o seu filme mais complexo e maduro”.

A 22 de março, os Jardins da Bombarda acolhem, desde a tarde até à noite, nove horas de festa à italiana, com oficinas e mercado de produtos italianos, gastronomia italiana para explorar, bem como uma programação cultural, musical e também infantil.

Entre as iniciativas previstas para essa tarde, contam-se um ensaio aberto do Coro Transfeminista; a apresentação do livro “Socotra. Viaggio sentimentale in un’isola impossibile”, de Eleonora Sacco; e o som de Foggy Project, do músico e produtor italiano a viver em Lisboa, Francesco Pintaudi.

A Festa do Cinema Italiano é organizada pela Associação Il Sorpasso, em colaboração com várias instituições públicas e com o apoio de parceiros privados.

Este ano, conta com o apoio institucional da Câmara Municipal de Lisboa, da Embaixada de Itália, do Instituto Italiano de Cultura de Lisboa, do Instituto do Cinema e do Audiovisual - ICA e da Cinecittà, tendo pela primeira vez o BNP Paribas como patrocinador principal.