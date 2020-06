Sessões de cinema ‘drive in’ e concertos ao ar livre com som por toda a cidade, sem espaço para público, são algumas das propostas da Biblioteca e da Câmara Municipal de Mangualde para os meses de verão.

A sessão de cinema ‘drive in’ começa com um filme para os mais novos, “Heidi”, em 19 de junho, pelas 21:30, e, no dia 20, à mesma hora, a sessão destina-se a um público mais adulto, com a exibição de “Amigos improváveis”.

Segundo um comunicado de imprensa da autarquia, que organizou as atividades culturais para este verão com a Biblioteca Municipal Dr. Alexandre Alves, as sessões de cinema são gratuitas e acontecem junto à praia de Mangualde, no espaço da feira quinzenal.