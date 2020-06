O CEO da Cinemark, o terceiro maior exibidor de cinema nos EUA, acredita que o ritmo e o negócio das salas de cinema só em 2002 vão regressar aos valores que existiam antes da COVID-19.

A principal razão, acrescentou este responsável que também esteve ligado muitos anos à Disney, tem menos a ver com a distribuição e os cinemas, mas com a própria produção dos estúdios de Hollywod, que tiveram que se adaptar após adiarem as suas estreias por causa da pandemia e parar as rodagens e pós-produção dos projetos.

O que necessariamente se estenderá ao mercado internacional.

A previsão de Mark Zoradi foi feita durante uma conferência com analistas de Wall Street, onde também foi sinalizado que se espera que 2021 seja "um ano de recuperação simpático", mas o processo será longo.