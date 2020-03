Atores como Sónia Braga, como Irmã Lúcia, Joaquim de Almeida (padre Ferreira), ou Goran Visnjic, conhecido da série Serviço de Urgência, como administrador de Ourém, são alguns dos protagonistas da película, realizada por Marco Pontecorvo, que participou em sucessos como “A Guerra dos Tronos”, “Firewall” e “Cartas para Julieta”.

O filme, que conta também com as participações de Harvey Keitel, ator conhecido de “Os Cavaleiros do Asfalto” e “Taxi Driver”, de Scorsese, ou “Cães Danados” e “Pulp Fiction”, de Tarantino, ou Lúcia Moniz, conta a história dos acontecimentos de Fátima em 1917, com base nas Memórias da Irmã Lúcia.

O contexto político de então e as pressões que tentaram forçar os videntes a recontar a história do que tinham vivido estão retratadas na película.

A estreia nos Estados Unidos estava prevista para 24 de abril.

